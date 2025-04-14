الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران والسبب!

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - في إطار تصعيد الضغوط الدبلوماسية، وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات تستهدف سبعة مسؤولين إيرانيين وجهتين مرتبطتين باحتجاز رعايا أوروبيين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لرفض واستنكار ممارسات إيران المتمثلة في استخدام احتجاز الأجانب كأداة للتفاوض والضغط السياسي مع التأكيد على التزام الاتحاد بحماية حقوق مواطنيه وضمان سلامتهم.

شملت العقوبات مدير سجن إيفين في طهران وعدداً من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون المتورطين في قضايا احتجاز الأجانب.

وتهدف هذه الإجراءات إلى الضغط على إيران لتغيير نهجها في التعامل مع المحتجزين الأجانب، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز حماية حقوق مواطنيه وضمان عدم استخدامهم كورقة ضغط في الصراعات السياسية.

وصعدت العقوبات سجن رئيسي في مدينة شيراز الذي يعد منشأة ذات أهمية في سياق ممارسات الاحتجاز في إيران.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لتعزيز الضغوط على إيران لتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان ووضع حد لممارسات الاحتجاز التعسفي، حيث يسعى الاتحاد إلى دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحقوق الأساسية.