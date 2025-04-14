الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات ضد 9 أفراد ومنظمات إيرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد 9 أفراد ومنظمات إيرانية على خلفية احتجاز مواطنين أوروبيين.

وقال دبلوماسيون إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا اليوم الاثنين، عقوبات على 7 أفراد وجهتين إيرانيتين، بسبب احتجاز رعايا من دول الاتحاد، في ممارسة يصفها التكتل بأنها سياسة تتبناها طهران لاحتجاز رهائن، حسب وكالة رويترز.

وشملت القائمة التي اطّلعت عليها "رويترز" مدير سجن إيفين في طهران وعددًا من القضاة ومسؤولي إنفاذ القانون.

وإن السجن الرئيسي بمدينة شيراز هو أحد الجهتين، التي فُرضت عليهما عقوبات.