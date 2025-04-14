إسرائيل: إصابة مجندة في عملية دهس قرب الظاهرية جنوب الخليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - وردت تقارير إعلامية عبرية اليوم الاثنين تفيد بوقوع حادثة دهس في منطقة جنوب الخليل وتحديداً قرب بلدة الظاهرية، مما أسفر عن إصابة مجندة إسرائيلية.

وأشارت التقارير إلى أن الحادثة وقعت على مفترق طرق حيوي في المنطقة، مما أثار مخاوف أمنية وفتحت السلطات تحقيقاً في الحادث.

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تلقيه بلاغ بشأن حادثة الدهس وبدأ على الفور في إجراء تحقيقات موسعة لاستجلاء تفاصيل الحادث.

وأكدت السلطات الإسرائيلية أنها تعمل بجد لتحديد جميع الجوانب المتعلقة بالحادث وأن التحقيقات مستمرة دون توقف للوصول إلى نتائج دقيقة حول ملابسات الواقعة.

تحدث حادثة الدهس في ظل استمرار التوترات الأمنية في الضفة الغربية، حيث تتصاعد المخاوف وتتفاقم التحديات الأمنية بشكل متكرر.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، تعتبر السلطات الإسرائيلية التحقيق الدقيق في الحادثة أمر ضروري لتحديد المسؤولين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع استمرار الأجهزة الأمنية في تكثيف جهودها لفهم خلفية الحادث والتعامل معه بفعالية وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.