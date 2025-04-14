ضربة سومي.. نقطة تحول في موقف ترامب من روسيا؟

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجوم الروسي على مدينة سومي الأوكرانية بأنه "فظيع"، حيث أسفر عن مقتل 34 شخص بينهم طفلان وإصابة 117 آخرين.

وأعرب ترامب عن استنكاره الشديد للهجوم أثناء عودته من جنوب فلوريدا مؤكداً أن الحرب بدأت بسبب إساءة استخدام السلطة واصفاً إياها بـ "العار".

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تكن لتسمح ببدء هذه الحرب لو كان هو الرئيس، مما يعكس انتقاده الشديد للتعامل مع الأزمة الحالية.

أكدت صحيفة الغارديان البريطانية أن الهجوم يعكس نمط روسي من الإفلات من العقاب.

وشككت في فعالية النهج الأمريكي القائم على التفاوض المباشر مع موسكو لإنهاء الحرب خاصة في ظل التغاضي عن الهجمات الروسية على المدنيين.

ومن المتوقع أن تتجاهل روسيا الاحتجاجات الأوروبية وأن تنتظر تراجع الاهتمام الإعلامي بهذا الشأن.

يأمل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن يدرك ترامب أن بوتين لا يسعى للتفاوض بحسن نية.

ويشير إلى أن الهجوم على سومي لا يوحي برغبة حقيقية في السلام وترى الغارديان أن البيت الأبيض لم يظهر استعداداً للضغط على روسيا لوقف قتل المدنيين والتوصل إلى حل سلمي.

بينما تتواصل المفاوضات بين واشنطن وكييف، حيث تتكثف الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وكان أحدثها الهجوم على ملعب كريفي ريه الذي خلف 18 قتيل منهم أطفال ويظهر أن روسيا مستمرة في التصعيد العسكري رغم الجهود الدبلوماسية.