بهذه الشروط.. فتح باب التسجيل في برنامج ساند في السعودية 1446

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن بدء التسجيل في برنامج "ساند" لعام 2025، الذي يهدف إلى مساعدة العمال في المملكة العربية السعودية الذين فقدوا وظائفهم بسبب ظروف غير متوقعة.

شروط التسجيل في برنامج ساند

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. أن يكون فقدان الوظيفة ناتجاً عن ظروف خارجية لا تتعلق بإرادة الشخص، وليس نتيجة للاستقالة الطوعية أو التقاعد. ألا يتجاوز عمر المتقدم 60 عامًا. المشاركة في البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة بهدف تعزيز مهارات الأفراد. تقديم مستندات تثبت الجهود المبذولة للبحث عن عمل خلال فترة الحصول على الدعم.

طرق التسجيل في برنامج ساند

الدخول إلى الصفحة الرسمية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اختيار قسم الخدمات للوصول إلى خدمات الأفراد. تسجيل الدخول من خلال منصة النفاذ الوطني الموحد. إدخال معلومات الحساب المصرفي وإرسال الطلب للتسجيل بشكل رسمي.

حيث تحدد مدة استحقاق دعم ساند وفقًا للمدة التي عمل فيها الشخص قبل فقدان عمله، ويحصل الأفراد الذين أمضوا 12 شهرًا على الأقل في العمل خلال السنوات الثلاث الماضية على الدعم.