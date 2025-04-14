السعودية تعلن 5 إجراءات جديدة لتنظيم دخول مكة المكرمة استعدادًا لحج 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - كشفت وزارة الداخلية السعودية عن مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي سيتم تطبيقها استعدادًا لموسم حج عام 1446هـ (2025م)، بهدف ضمان سلامة وأمن ضيوف الرحمن وتسهيل أدائهم للمناسك بكل يسر وطمأنينة.

وأوضحت الوزارة، عبر بيان نشر عن طريق وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن هناك خمس خطوات رئيسية ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، وجاءت كالتالي:

نهاية فترة دخول المعتمرين: سيكون يوم الأحد 15 شوال 1446هـ (13 أبريل 2025م) هو آخر موعد يسمح فيه للمعتمرين بدخول المملكة.

مغادرة المعتمرين: يجب على المعتمرين مغادرة المملكة في موعد أقصاه الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ (29 أبريل 2025م).

تصاريح دخول مكة للمقيمين: اعتبارًا من الأربعاء 25 شوال 1446هـ (23 أبريل 2025م)، سيتطلب من جميع المقيمين الراغبين في دخول مكة الحصول على تصريح مسبق من الجهات المختصة.

ولن يسمح بدخول من لا يحمل تصريحًا نظاميًا، وسيعاد من يتم ضبطه دون تصريح من حيث أتى، تشمل التصاريح المصرح بها:

تصريح عمل في المشاعر المقدسة هوية مقيم صادرة من مكة تصريح حج

ويتم إصدار التصاريح إلكترونيًا عبر منصتي "أبشر أفراد" و"بوابة مقيم".

كما سيتم إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة "نسك" لجميع مواطني المملكة، والمقيمين، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك حاملي التأشيرات الأخرى، وذلك من الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ (29 أبريل 2025م) حتى الاثنين 14 ذو الحجة 1446هـ (10 يونيو 2025م).

اعتبارًا من الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ (29 أبريل 2025م)، لن يسمح بدخول مكة أو البقاء فيها لأي شخص يحمل نوع تأشيرة أخرى غير تأشيرة الحج.

وأكدت وزارة الداخلية أهمية الالتزام بهذه التعليمات والتعاون مع الجهات المعنية لضمان موسم حج آمن ومنظم، محذرة من أن مخالفة هذه الضوابط ستعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.