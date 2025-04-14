خمس شهداء في خان يونس وجرحى برفح جراء قصف إسرائيلي مكثف على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - شهدت بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، اليوم قصفًا عنيفًا نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهدف منزلًا سكنيًا، ما أدى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

القصف لم يقتصر على خان يونس، بل تواصلت الهجمات الجوية والمدفعية بشكل مكثف على عدة مناطق شمالية وشرقية في القطاع، وسط تصاعد مستمر في وتيرة العدوان.

وفي تطور آخر، أفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة صياد فلسطيني، بعد أن فتحت زوارق الاحتلال النار على مراكب الصيد في منطقة مواصي رفح جنوب القطاع، ما يفاقم معاناة الصيادين الذين يتعرضون بشكل متكرر للاستهداف خلال مزاولة عملهم.

يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه القطاع أوضاعًا إنسانية متدهورة، مع استمرار القصف والحصار الذي طال جوانب الحياة كافة.