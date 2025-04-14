وزارة الدفاع السعودية توضح سبب الأنفجار في المنطقة الشرقية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - كشفت وزارة الدفاع أن الصوت الناتج عن الانفجار الذي سُمع في المنطقة الشرقية اليوم، كان نتيجة لإجراء تدريبات محددة للقوات المسلحة، ولا يستدعي القلق.

حيث أفاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي، أن هذه التدريبات تأتي في سياق الخطط التدريبية التي تهدف إلى تعزيز مستوى الجاهزية القتالية وزيادة كفاءة وحدات القوات المسلحة.

كما أشارت الوزارة أنه لا توجد أي ضرر أو إصابات نتيجة لهذه التدريبات، وأشارت إلى أهمية اعتماد المواطنين على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وضرورة تجنب الشائعات.