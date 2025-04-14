كوريا الجنوبية تبدأ محاكمة الرئيس المخلوع يون

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 أبريل 2025 12:32 مساءً - قال رئيس كوريا الجنوبية المخلوع يون سوك يول، إن إعلانه القصير للأحكام العرفية أواخر العام الماضي "لم يكن انقلابًا"، لدى مثوله أمام المحكمة اليوم الاثنين، في بداية محاكمة جنائية بتهمة قيادته تمردًا.

وأدخلت محاولة فرض الأحكام العرفية، التي استمرت نحو ست ساعات قبل أن يتراجع يون في مواجهة معارضة برلمانية واحتجاجات عامة، البلاد في اضطرابات استمرت لشهور وأدت إلى إقالته من الرئاسة هذا الشهر لانتهاكه السلطات الدستورية.

وبعد مغادرة منزله في موكب اليوم الاثنين، دخل يون، الذي نفى جميع التهم الموجهة إليه، قاعة محكمة في منطقة سول المركزية، مرتديًا حلة داكنة وربطة عنق حمراء، حسب وكالة رويترز.

وفي بداية الإجراءات، عرض المدعون دفوعهم بالقول إن يون يفتقر إلى الأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية واتهموه بمحاولة شل مؤسسات الدولة مثل البرلمان.

وأمضى يون، الذي كان مدعيًا عامًا للبلاد قبل أن يصبح رئيسًا، نحو 40 دقيقة في الصباح في تفنيد مزاعم الادعاء.

ومن المتوقع أن يدلي اثنان من كبار المسؤولين العسكريين بشهادتيهما بعد الظهر.

وأحدهما هو تشو سونج هيون من قيادة الدفاع عن العاصمة بالجيش، الذي شهد بالفعل في المحكمة الدستورية، فبراير، بأنه أُمر بإرسال قوات "لسحب" المشرعين من البرلمان خلال أمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون.

ونفى يون هذا الادعاء.

وقالت المحكمة الدستورية عند الحكم بإقالة يون من منصبه، إن إعلانه للأحكام العرفية، 3 ديسمبر، صدم الكوريين الجنوبيين، وأحدث فوضى في جميع مجالات المجتمع والاقتصاد والسياسة الخارجية.

وستجري كوريا الجنوبية الآن انتخابات مبكرة في الثالث من يونيو، ولا تزال هناك تساؤلات عما إذا كان يون سيلعب دورًا أم لا.