العالم اليوم - فيديو.. راعي يوثق "لحظة صادمة" لطائرة في المغرب

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. راعي يوثق "لحظة صادمة" لطائرة في المغرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 أبريل 2025 12:25 مساءً - وثق راعي غنم في المغرب لحظة سقوط طائرة خاصة داخل حقل بالقرب من مطار فاس سايس، وذلك أثناء محاولة الطائرة الهبوط.

وقد نشر الرجل، الذي نجا بأعجوبة من الحادث، فيديو يظهر لحظة سقوط الطائرة، حيث تعرض لإصابات استدعت نقله إلى المستشفى فيما بعد.

وفي الفيديو الذي نشره، يظهر الراعي في حالة من الصدمة والذهول، حيث كان غير قادر على استيعاب ما حدث وهو يشير إلى وقوع حادث سير وقع له مع طائرة اخترقت الحقل فجأة.

والجمعة، شهد محيط مطار فاس سايس، حادثة سقوط طائرة خاصة من طراز "هوكر 800" خلال محاولة هبوطها. وكانت الطائرة قادمة من مطار مراكش المنارة، وقد تعرضت لحادث خطير أثناء محاولتها الهبوط، حيث انزلقت عند نهاية المدرج قبل أن تنقلب.