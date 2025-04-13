تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في بلدتي غورنال، وأوليشنيا على أطراف مقاطعة كورسك.

وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في قرى وبلدات بيلوفودي، غنيليتسا، لوكنيا، مالايا ريبيتسا، مارينو، ميروبولي، موغريتسا، سادكي، زابسيلي، يوناكوفكا، يابلونوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.