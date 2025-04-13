حصيلة خسائر قوات كييف في كورسك تجاوزت 74 ألف فرد خلال 24...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 05:40 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية تكبيد قوات كييف 190 قتيلا على أطراف مقاطعة كورسك خلال 24 ساعة، وبلوغ خسائر الجيش الأوكراني هناك 74010 أفراد منذ الـ6 من أغسطس.
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تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني في بلدتي غورنال، وأوليشنيا على أطراف مقاطعة كورسك.
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وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في قرى وبلدات بيلوفودي، غنيليتسا، لوكنيا، مالايا ريبيتسا، مارينو، ميروبولي، موغريتسا، سادكي، زابسيلي، يوناكوفكا، يابلونوفكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.
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بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي أكثر من 74010 أفراد، و406 دبابات، وآلاف المدرعات والسيارات، ومئات محطات الرادار والحرب الإلكترونية، و606 مدافع وغيرها من الأسلحة.