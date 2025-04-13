حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 05:40 مساءً - أعلنت الدفاع الروسية تحرير بلدة إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1280 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاور، وتدمير عشرات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة.

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 90 قتيلا ودمرت له مدرعتين ومركبة و3 مدافع.

حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورية دونيتسك وكبدت العدو 260 قتيلا ودمرت له 7 آليات و7 مدافع ومستودع ذخيرة و3 محطات حرب إلكترونية.

عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 295 قتيلا ودمرت له 17 مركبة، ومستودع ذخيرة ومستودع وقود و3 مدافع.

حررت قوات "المركز" بلدة إليزافيتوفكا في دونيتسك وكبدت العدو 435 قتيلا ودمرت له مدرعتي "كوزاك" أوكرانيتين و7 مركبات و8 مدافع.

تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك ومقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 130 قتيلا ودمرت له مدرعة ومركبة ومدفعين ومحطة حرب إلكترونية.

تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعة خيرسون وكبدت العدو 70 قتيلا، ودمرت له مدرعة و5 مركبات ومستودعي ذخيرة.

تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية ومراكز تجميع المسيرات ومخازن الذخيرة ولوجستيات قوات كييف.

إسقاط مقاتلة "إف 16".

إسقاط 8 قنابل جوية "جادم" و7 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

إسقاط 207 مسيرات أوكرانية.