روسيا تطلق الطائرة الأولى من طراز ”إس جي-100” في تجربة طيران

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - كشفت الشركة الموحدة لصناعة الطائرات الروسية عن بدء أول رحلة تجريبية ناجحة لطائرة "إس جي-100"، وتم تصنيع هذه الطائرة ضمن برنامج يستهدف استبدال الواردات بالصناعات المحلية، مما يمثل خطوة هامة لتقوية قدرات صناعة الطيران في روسيا.

حيث وصلت الطائرة إلى ارتفاع قدره 12,200 متر، وهو الحد الأقصى العملي لهذا النوع من الطائرات.

كما استغرقت الرحلة نحو 3 ساعات، وخلالها تم اختبار نظام التحكم بالطائرة بعد تحديث البرنامج.

وأفادت الشركة بأن التجارب كانت ناجحة وفقاً لتقييم الفريق، واعتبرت ذلك "خطوة إضافية نحو منح الترخيص" لهذا النوع من الطائرات.

وتحتوي الطائرة على أنظمة روسية، مما يعزز من إمكانيات الصناعة الروسية المحلية في مجال الطيران، كما تمتلك الطائرة محركًا تم تصنيعه بالتعاون بين روسيا وفرنسا، مما يعكس التعاون الدولي في صناعة الطيران.

وتعتبر هذه الرحلة التجريبية مرحلة هامة في تعزيز إمكانيات صناعة الطيران الروسية وتطوير طائرات مصنوعة محلياً.

كما تعد هذه الرحلة خطوة نحو الحصول على الترخيص لهذا النوع من الطائرات، مما يفتح المجال لاستخدامها في الرحلات الجوية التجارية.