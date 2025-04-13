طهران تبرز استمرار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن بشأن القضايا النووية ورفع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، أن الجولة القادمة من المحادثات مع الولايات المتحدة، المقررة في نهاية الأسبوع المقبل، ستظل "غير مباشرة" بوساطة سلطنة عمان، وستركز بشكل أساسي على الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات المفروضة.

وتحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية، إسماعيل بقائي، خلال مقابلة مع التلفزيون الرسمي: "سيستمر الحوار بشكل غير مباشر، وستبقى عمان تلعب دور الوسيط. نحن حالياً نبحث في مكان إقامة الجولات القادمة".

واختتمت الجولة الأولى من هذه المحادثات أمس السبت في العاصمة العمانية مسقط، حيث تبادل الوفدان الإيراني والأمريكي الآراء من خلال الوسيط العماني، وذلك في أجواء وصفت بأنها "بناءة ومحترمة"، حسبما أفاد بيان رسمي من وزارة الخارجية الإيرانية.

حيث شملت المناقشات البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأمريكية المفروضة عليه، وذكر البيان أن الاجتماع استمر لأكثر من ساعتين ونصف، وانتهى بتبادل كلمات مباشرة بين رئيسي الوفدين بحضور وزير الخارجية العماني.