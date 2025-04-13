تجاهل المصافحة يثير الجدل.. ترامب يحرج زوجة وزير الصحة الأمريكي في نزال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - خلال حضوره نزال UFC 314، تجاهل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مصافحة الممثلة شيريل هاينز زوجة وزير الصحة روبرت كينيدي جونيور، مما أثار ضجة إعلامية كبيرة.

بينما صافح ترامب كينيدي بحرارة عند دخوله القاعة وسط ترحيب الجمهور لم يعر هاينز أي اهتمام رغم أنها مدت يدها للمصافحة.

أدى تجاهل ترامب لمصافحة هاينز إلى موقف محرج أمام الكاميرات، حيث أخذت هاينز تحاول التعامل بهدوء فلوحت بيدها في الهواء ثم وضعتها على كتف ترامب أثناء مروره.

وفي لفتة ودية، بادرت هاينز بمصافحة حفيدة ترامب "كاي" بحرارة، مما يعكس رغبتها في تجاوز الحرج والتركيز على اللحظة الإنسانية.

سعى ترامب لاحقاً إلى تدارك الموقف من خلال مصافحة هاينز والتواصل معها ومع زوجها بعد أن بدا عدم ارتياحها واضحاً من تصرفه الأول.

من الجدير بالذكر، إلى أن ترامب واجه انتقادات في الماضي لتصرفات مماثلة مثل تجاهله مصافحة أنغيلا ميركل في عام 2017، مما يعزز الجدل حول أسلوبه في التفاعل مع الشخصيات العامة.