قوات الدعم السريع تنفي الفيديو وتستنكر المحاولات التي تهدف لتشويه سمعتها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - نفت قوات الدعم السريع صحة الفيديو الذي يظهر انتهاكات مزعومة، واعتبرته "مزيفا و"عرضًا هزليًا، يسعى لتشويه سمعتها، وأكدت القوات في بيان لها التزامها التام بحماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.

وأفادت قوات الدعم السريع بوجود مخطط مريب تديره عناصر من الجيش وبعض حركات المرتزقة، يهدف إلى إنتاج مسرحيات مضللة وصياغة روايات زائفة.

كما وصفت قوات الدعم السريع الفيديو بأنه "مسرحي" و"تم إنتاجه بواسطة ممثلين مدنيين داخل معسكر زمزم"، مشيرةً إلى أن المشاهد تم تصويرها بتوجيه كامل من فريق مزود بمعدات تصوير ومخرجين ومساعدين.

حيث قامت قوات الدعم السريع باتهام ما يُعرف بـ"القوة المشتركة" التي يقودها مني أركو مناوي بالمشاركة في هذا المخطط المشؤوم.

وتشير إلى أن هذه الحملات المدروسة تهدف إلى صرف الانتباه عن الجرائم الحقيقية التي ترتكب ضد الشعب السوداني، وتظهر بوضوح النوايا الخبيثة التي تسعى لإحداث فوضى وزعزعة الاستقرار وتفكيك النسيج الاجتماعي.

وطالبت قوات الدعم السريع وسائل الإعلام المستقلة بكشف هذه الأساليب غير الأخلاقية التي تتمثل في استغلال معسكرات النزوح كأماكن لإنتاج مواد مضللة.

حيث تطرقت إلى أن بعض القنوات الفضائية المتحيزة تساهم في نشر هذه الأكاذيب المعدة، ضمن حملات تضليل منظمة تدعم أهداف الحركة الإسلامية الإرهابية.