ترحيب بحريني باستضافة عمان لمحادثات أمريكية إيرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 02:31 مساءً - كشفت وزارة الخارجية البحرينية عن سعادتها باستضافة سلطنة عمان الشقيقة للمفاوضات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، خلال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) اليوم الأحد على تقدير البحرين للجهود الدبلوماسية التي تبذلها سلطنة عمان.

وكذلك دعمها للمبادرات الهادفة إلى حل الخلافات وتسوية النزاعات بوسائل سلمية، متمنية أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.