واشنطن تستثني الهواتف والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية على الواردات الصينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - قررت الولايات المتحدة إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها مؤخراً على الواردات القادمة من الصين، في إطار التوترات التجارية المتجددة بين البلدين.

وبحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، فإن مذكرة صادرة عن دوائر الجمارك الأمريكية أوضحت أن الإعفاء يشمل بشكل خاص المنتجات الإلكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، وذلك بعد فرض رسوم جمركية بنسبة وصلت إلى 145% بموجب قرار للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

كما شملت الإعفاءات أشباه الموصلات، التي تم استثناؤها من رسم إضافي نسبته 10%، والذي يطبق على عدد من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

وفي تصريحات رسمية، أشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، إلى أن ترامب لا يزال منفتحاً على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الصين، معبرة عن أجواء من التفاؤل بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين.

في المقابل، ردت بكين بإعلان نيتها رفع الرسوم الجمركية على بعض السلع الأمريكية إلى 125%، مؤكدة أنها لن تتجاوب مع أي رسوم إضافية جديدة قد تفرضها واشنطن، ما يسلط الضوء على استمرار التوترات رغم الإشارات الإيجابية من الجانبين.