الخارجية السعودية والسودانية تدين الهجمات التي استهدفت مخيمات النازحين في دارفور

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 01:35 مساءً - صرحت اليوم الأحد الموافق 13 أبريل 2025، وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها للهجمات التي استهدفت مخيمات النازحين بالقرب من مدينة الفاشر في السودان، مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى.

كما أكدت الوزارة في بيانها على رفض المملكة لهذه الانتهاكات، مشددة على أهمية توفير الحماية للعاملين في مجال الإغاثة الإنسانية وضرورة إنهاء الهجمات وتجنب استهداف المدنيين.

حيث أعلنت لجان مقاومة الفاشر بمنطقة دارفور عن إيقاف جميع المستشفيات في معسكر زمزم بعد تعرضه لقصف من ميليشيا الدعم السريع، وقد أسفر هذا القصف عن سقوط قتلى وجرحى، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

حيث أعربت وزارة الخارجية السودانية عن استنكارها لاستضافة كينيا لمؤتمر ثاني لميليشيا الدعم السريع، معتبرة أن ذلك يمثل انتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية ومجلس السلم والأمن الأفريقي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد العمليات الإبادة الجماعية التي تقوم بها ميليشيا الدعم السريع ضد فئات إثنية معينة في دارفور.