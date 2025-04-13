زلزال بقوة 5.6 درجة يهز ميانمار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر منطقة ساحل ميانمار الجنوبي، اليوم الأحد، بعد أيام من الزلزال المُدمر الذي هزّ البلاد في 28 مارس بقوة 7.7 درجة، مُخلفًا دمارًا واسعًا وآلاف الضحايا، حسبما أفادت "رويترز".

وأفاد سكان محليون بأن الهزة الأخيرة، التي وقعت في وقت متأخر من الليل، أثارت حالة من القلق بين المواطنين، خصوصًا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ وإعادة الإعمار في مناطق مثل ماندالاي وساجينج.

وقال أحد السكان: "لا يزال الناس خائفين، وكثيرون يتجنبون العودة إلى منازلهم خوفًا من هزات أخرى".

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال كان على عمق ضحل، مما زاد من قوة الشعور به، لكن لم ترد تقارير فورية عن أضرار كبيرة أو ضحايا جراء هذه الهزة.

وتأتي هذه الهزة ضمن سلسلة من الهزات الارتدادية التي تشهدها ميانمار منذ الزلزال الكبير، والذي تسبب في تشريد ملايين الأشخاص وتدمير آلاف المباني.

وأكدت منظمات الإغاثة أن الأوضاع الإنسانية لا تزال حرجة، حيث يعاني النازحون من نقص في الغذاء والمأوى، بينما تعرقل الأمطار الموسمية جهود الإنقاذ.

وجددت الأمم المتحدة دعوتها لتقديم مساعدات عاجلة لدعم المتضررين.

وكان زلزال عنيف قد ضرب وسط ميانمار في 28 مارس، ما تسبب في خسائر بشرية واسعة وجعل مليوني شخص في حاجة ماسة إلى مساعدات، وتجاوز عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب ميانمار بقوة 7.7 على مقياس ريختر 3500 شخص، فيما أصيب الآلاف.

وتقع ميانمار على خط الصدع الزلزالي في ساجينج؛ مما يجعلها عرضة للزلازل المتكررة، حيث شهدت البلاد عدة هزات قوية خلال القرن الماضي.