الكرملين: الاتصالات مع واشنطن تُعقد على مستوى أجهزة الاستخبارات ووزارتي الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن العلاقات مع الولايات المتحدة تتقدم بشكل جيد للغاية، لكنه نوّه أيضًا إلى أن الضرر الذي لحق بالعلاقات مع موسكو في عهد الإدارة الأمريكية السابقة كان جسيمًا.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفي بافيل زاروبين من التلفزيون الروسي الرسمي: "كل شيء يمضي على ما يرام.. الحقيقة هي أن إحياء العلاقات من البداية مجددًا مهمة صعبة للغاية وتتطلب جهودًا دبلوماسية مكثفة وجهودًا أخرى"، حسب وكالة رويترز.

وذكر أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن تُعقد على مستوى أجهزة الاستخبارات ووزارتي الخارجية، مؤكدًا أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيعقد لكن في الوقت المناسب ويجب التحضير له.