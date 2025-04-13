لتعزيز التجارة البحرية.. خدمة شحن جديدة تربط ميناء الدمام بباكستان والإمارات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 13 أبريل 2025 12:30 مساءً - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن إضافة خدمة الشحن الجديدة "AL PAKISTAN GULF"، التابعة لشركة "AP LINE"، إلى ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الربط الملاحي بين المملكة والأسواق العالمية، ودعم حركة الصادرات والواردات الوطنية.

تأتي هذه الإضافة ضمن جهود "موانئ" المتواصلة لرفع كفاءة الأداء في الموانئ السعودية، وتعزيز موقع المملكة على خارطة الشحن البحري العالمي، بما يتماشى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

وتعمل الخدمة الجديدة على ربط ميناء الدمام بميناء كراتشي في باكستان، وميناء جبل علي في الإمارات، بطاقة استيعابية تصل إلى 2903 حاويات قياسية، ما يسهم في تسهيل حركة البضائع وتوسيع شبكة النقل البحري.

يذكر أن "موانئ" تواصل عقد شراكات مع أبرز الخطوط الملاحية الدولية، بهدف تطوير البنية التحتية للموانئ السعودية، وتعزيز تنافسيتها، وتحسين العمليات التشغيلية والخدمات اللوجستية، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.