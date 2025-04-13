العالم اليوم - تحليل شخصية وسياسات الرئيس الأميركي.. كيف نفهم ترامب؟

انتم الان تتابعون خبر تحليل شخصية وسياسات الرئيس الأميركي.. كيف نفهم ترامب؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 13 أبريل 2025 08:21 صباحاً - في انطلاقة برنامجه الجديد على قناة "دوت الخليج"، قدم الإعلامي والكاتب السياسي عماد الدين أديب حلقة تحليلية استثنائية بعنوان "كيف نفهم ترامب؟"، تناول فيها أبعاد شخصية الرئيس الأميركي السابق والحالي دونالد ترامب، من خلال سلسلة مقابلات مع نخبة من صناع القرار والخبراء الأميركيين والدوليين.

في بداية الحلقة، أوضح أديب أن البرنامج لا يزعم تقديم اختراع إعلامي، بل يسعى لتفكيك الشخصيات المؤثرة وصناع القرار بأسلوب علمي وموضوعي. وجاء اختيار ترامب لما يحمله من تأثير استثنائي على النظام العالمي، ولما تمثّله عودته إلى البيت الأبيض من تحدٍّ غير مسبوق.

إليوت أبرامز: ترامب لا يثق إلا بنفسه

استضاف أديب في الأستوديو السياسي المخضرم إليوت أبرامز، الذي شغل مناصب بارزة في إدارات أميركية متعاقبة، وكان مستشارا لإدارة ترامب بشأن الملفين الإيراني والفنزويلي.

وأكد أبرامز أن ترامب يتمتع بقدر عالٍ من الثقة بالنفس، ويتخذ قراراته من الأعلى إلى الأسفل دون انتظار دراسات موسعة. واعتبر أن فريقه في ولايته الثانية يقوم على "الولاء الكامل"، وهو ما قد يكون سيفا ذا حدين في لحظات الأزمات.

قرارات مرتجلة.. ومفاوضات بلا أفق استراتيجي

خلال النقاش، أكد أبرامز أن ترامب يتعامل مع السياسة الخارجية من منطق "الصفقات"، وليس من زاوية تسويات نهائية أو استراتيجيات بعيدة المدى، مشيرًا إلى أن صفقاته مع إيران أو الصين أو أوكرانيا كلها تُدار كـ"ترانزآكشن" بلا عمق مؤسساتي.

وأوضح أن هذا الأسلوب قد ينجح في بعض الملفات، لكنه يحمل أخطارًا جسيمة على التوازنات الدولية.

قراءة نفسية..

في تحليل نفسي عرضه البرنامج من واشنطن، أوضح جاستن فرانك، وهو أحد أبرز علماء النفس الذين كتبوا عن شخصية ترامب، أن الأخير نشأ في بيئة عنيفة، مما جعله يميل إلى السلوك التسلّطي والاندفاعي. ووصف ترامب بأنه "مشوّش داخليًا، يحاول دائمًا إثبات أنه الأقوى في الغرفة".

ترامب والشرق الأوسط

وفي مداخلة من واشنطن، اعتبر الباحث السياسي إدموند غريب أن ترامب يمثل امتدادا لتيار شعبوي قومي، لكنه يختلف عن المحافظين الجدد في كونه أكثر تركيزا على الداخل الأميركي.

وأشار إلى أن ترامب أدار ملفات الشرق الأوسط بعقلية رجل الأعمال الباحث عن المكاسب الفورية.

استراتيجية بلا أدوات.. رؤية عسكرية غائبة

أوضح الخبير الاستراتيجي، سيد غنيم أن ترامب لا يمتلك الحد الأدنى من الإلمام بالعلوم الاستراتيجية، ويتعامل مع الأزمات الكبرى بناءً على انفعالات ومكاسب قصيرة المدى.

وأشار إلى خطورة هذا التوجه خاصة في ملفات مثل أوكرانيا وإيران، التي تتطلب فهماً مركبًا لتداخل الأمن والاقتصاد والسياسة.

البعد الديني..

في مقاربة فكرية عرضها البرنامج، تحدث الحاخام والباحث السياسي الحنان ميلر عن البعد الديني في خطاب ترامب، مشيرًا إلى أن الرئيس الأميركي لا يمتلك إيمانًا حقيقيًا، بل يوظف الخطاب الديني لاستقطاب قاعدة الناخبين الإنجيليين، ويمنح إسرائيل دعمًا مطلقًا بدافع سياسي، لا إيماني.

قراءة اقتصادية..

وفي رؤية نقدية صريحة، حذّر الخبير الاقتصادي ماركس نولان من أن سياسات ترامب الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، تؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الأميركي وزعزعة النظام التجاري العالمي، مشيرا إلى تراجع الاستثمارات وارتفاع أسعار الفائدة، وتقلص مكانة الدولار في السوق العالمية.

واختتم عماد الدين أديب الحلقة الأولى بالتأكيد على أن التعامل مع ترامب يتطلب ذكاء سياسيا عاليا وتوازنا دقيقا بين المصالح الوطنية وعدم استفزازه، واعتبر أن إدارة ترامب تمثل تحديا كبيرا للدول العربية، لكنها أيضا فرصة لفهم عمق التحولات الأميركية وصناعة القرار في واشنطن.