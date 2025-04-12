العالم اليوم - حماس تنشر فيديو لرهينة في غزة.. وهكذا علقت عائلته ونتنياهو

انتم الان تتابعون خبر حماس تنشر فيديو لرهينة في غزة.. وهكذا علقت عائلته ونتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 11:23 مساءً - نشرت حركة حماس، السبت، مقطعا مصورا قالت إنه للرهينة الإسرائيلي الأميركي إيدان ألكسندر، المحتجز في منذ السابع من أكتوبر 2023.

وعرف الرهينة نفسه، في المقطع المصور غير المؤرخ، باسم إيدان ألكسندر، وقال إنه محتجز في غزة منذ 551 يوما.

وتساءل ألكسندر، وهو جندي في الجيش الإسرائيلي، في المقطع عن سبب استمرار احتجازه، وتوسل لإطلاق سراحه.

ونشر المقطع بالتزامن مع بدء احتفال اليهود بعيد الفصح.

وأصدرت عائلة ألكسندر بيانا أقرت فيه بالمقطع المصور، وجاء فيه أن "العيد لن يكون عيدا للحرية، ما دام إيدان والرهائن الثمانية والخمسون الآخرون محتجزين في غزة".

وأضافت عائلته: "إيدان، الجندي الوحيد الذي هاجر إلى إسرائيل وانضم إلى لواء غولاني للدفاع عن البلاد ومواطنيها، لا يزال أسيرا لدى حماس. وأنتم تحتفلون بعيد الحرية تذكروا أنه لا حرية حقيقية ما دام عيدان و58 رهينة آخرين غائبين عن ديارهم".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان، أنه تحدث إلى والدي الرهينة عقب نشر المقطع، وأعرب عن تضامنه معهما.

وقال رئيس الوزراء للعائلة، إن "جهودا هائلة تبذل في هذه اللحظة لإعادة عيدان وجميع الرهائن"، بحسب البيان.

وكانت حماس قد نشرت عدة مقاطع مصورة خلال الحرب تظهر رهائن يتوسلون للإفراج عنهم.

ورفض مسؤولون إسرائيليون المقاطع السابقة ووصفوها بأنها دعاية تهدف إلى الضغط على الحكومة. ودخلت الحرب في غزة شهرها الثامن عشر.

وأطلقت حماس سراح 38 رهينة بموجب وقف إطلاق النار الذي بدأ في 19 يناير، وفي مارس استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته البرية والجوية على غزة، إذ تخلى فعليا عن وقف إطلاق النار بعد أن رفض الانخراط في المرحلة الثانية من الاتفاق.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن العمليات ستستمر حتى يتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، وعددهم 59، والقضاء على حماس في غزة.

وتقول حماس إنها لن تفرج عن الرهائن إلا ضمن اتفاق ينهي الحرب، وترفض مطالبات بإلقاء السلاح.

وتضطلع مصر وقطر والولايات المتحدة بدور الوساطة بين حماس وإسرائيل.

ووفقا لسلطات الصحة في قطاع غزة، قتل أكثر من 50 ألف فلسطيني في العمليات العسكرية الإسرائيلية حتى الآن، ونزح معظم سكان القطاع الذي تحول أغلبه إلى أنقاض.