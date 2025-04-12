مستشار ترامب السابق يوضح سبب إصرار ترامب على تحقيق السلام في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 09:35 مساءً - أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، سبب إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تحقيق السلام في أوكرانيا.

قال بولتون لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "فاز أوباما بجائزة نوبل للسلام عام 2009 لقاء جهوده في تعزيز الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، ليصبح الرئيس الأمريكي الرابع الذي يحصل على الجائزة بعد ثيودور روزفلت وودرو ويلسون وجيمي كارتر".

وأضاف: "كان ترامب منزعجا دائما من حصول باراك أوباما عليها، ولسبب وجيه، لأن أوباما لم يكن يستحقها. لكن ترامب يظن أنه إذا كان أوباما قد حصل عليها، فلماذا لا يحصل عليها هو؟".

وتابع بولتون: "إنه يريد استخدام اتفاق السلام في أوكرانيا كنوع من أساس للحصول على هذه الجائزة".

وفي فبراير الماضي، قال ترامب إنه يستحق جائزة نوبل للسلام، وذكرت صحيفة "تشوجان تشوسون" الكورية الجنوبية أن نائب رئيس لجنة الاستخبارات البرلمانية الكورية بارك سونج وون، رشح ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وقبل ذلك أعلن رئيس تيمور الشرقية جوزيه راموش هورتا عن استعداده لترشيح ترامب لهذه الجائزة في حال تحقيق التسوية السلمية للنزاعين في أوكرانيا والشرق الأوسط.