مبعوث ترامب يصف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 09:35 مساءً - وصف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف المفاوضات مع إيران بأنها إيجابية وبناءة.

وأشار ويتكوف إلى أنه سيعود إلى الولايات المتحدة في 12 أبريل لإطلاع ترامب نتائج المفاوضات.

في وقت سابق، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها، أن المفاوضات بين ممثلي إيران والولايات المتحدة بشأن تسوية برنامج طهران النووي جرت في أجواء بناءة.

بدوره أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن الجولة الثانية التالية من المفاوضات بين طهران وواشنطن ستعقد في 19 أبريل في عُمان على نفس المستوى.

وصرح ويتكوف في وقت سابق، بأن بلاده مستعدة لتقديم تنازلات في المفاوضات مع السلطات الإيرانية.

قال ويتكوف لصحيفة "وول ستريت جورنال": "هدفنا الأساسي هو إنهاء برنامجهم النووي، هذا هو موقفنا".

وأضاف: "هذا لا يعني أننا لن نكون قادرين على إيجاد طرق أخرى لتحقيق حل وسط بين البلدين".

وعقد ممثلون من الولايات المتحدة وإيران اجتماعا في عُمان اليوم 12 أبريل، لبحث سبل حل الأزمة النووية.