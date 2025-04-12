العالم اليوم - البيت الأبيض يعلق على "المحادثات الإيجابية" مع إيران

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض يعلق على "المحادثات الإيجابية" مع إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 08:21 مساءً - قال البيت الأبيض، يوم السبت إن المبعوث الأميركي الخاص ستيفن ويتكوف التقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وأجرى معه محادثات "إيجابية وبناءة للغاية".

وأضاف البيت الأبيض في بيان "أكد المبعوث الخاص ويتكوف لعراقجي أنه تلقى تعليمات من الرئيس ترامب لحل الخلافات بين البلدين عبر الحوار والدبلوماسية إن أمكن".

وتابع "هذه القضايا معقدة للغاية. التواصل المباشر الذي أجراه المبعوث الخاص ويتكوف اليوم هو خطوة إلى الأمام نحو تحقيق نتيجة تعود بالنفع على الطرفين".

وجاء في البيان أن الجانبين سيلتقيان مجددا يوم السبت المقبل.