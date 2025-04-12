العالم اليوم - وفاة إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 12 أبريل 2025 07:21 مساءً - غيب الموت، يوم السبت، إبراهيم شيكا لاعب الزمالك المصري السابق، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وعانى شيكا من سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وأجلسه على كرسي متحرك.

وشغل شيكا مركز الظهير الأيسر، وبرز كأحد المواهب الواعدة، لكنه غادر الزمالك في سن التاسعة عشرة.

ثم انضم إلى نادي المقاولون العرب، ثم انتقل لاحقًا إلى طلائع الجيش، ودافع عن ألوان كما المنتخب المصري للشباب مواليد 1997.ولعب بجوار نجوم مثل مصطفى محمد وأكرم توفيق،