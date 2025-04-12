ترامب يزيح صورة أوباما بالبيت الأبيض ويضع صورة نجاته من محاولة الاغتيال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 06:30 مساءً - كشفت شبكة سى ان ان الأمريكية ، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أزاح صورة للرئيس السابق باراك أوباما فى البيت الأبيض ليضع مكانها لوحة تظهره وهو ينجو من محاولة اغتيال.

وحسب الشبكة الأمريكية، فقد تم نقل صورة أوباما، الرئيس الأسود الوحيد فى تاريخ الولايات المتحدة، إلى الجانب الآخر من ردهة المدخل الرئيسى للبيت الأبيض.

وتضيف الوكالة أن هذه الخطوة تعد غير مألوفة للغاية بالنسبة لرئيس فى السلطة، إذ ينتظر معظم الرؤساء حتى مغادرة مناصبهم قبل تعليق صورهم فى المبنى التاريخى الذى شيد قبل 200 عام.

وكتب البيت الأبيض -فى منشور على إكس (تويتر سابقا)- "بعض الأعمال الفنية الجديدة فى البيت الأبيض"، إلى جانب مقطع فيديو لأشخاص يمرون أمام صورة ترامب الجديدة فى المكان المجاور للدرج الرئيسى حيث كانت صورة أوباما معلقة سابقا.

وتظهر اللوحة الجديدة، ترامب فى اللحظة التى رفع فيها قبضته وهو ملطخ بالدماء، بعدما أطلق عليه مسلح النار وأصابه بشكل طفيف فى أذنه خلال تجمع أقيم فى بنسلفانيا، فى يوليو2024.

وأكد مسؤول فى البيت الأبيض أنه لا تتوافر لديه معلومات فورية عن الفنان الذى رسم اللوحة، التى تشبه إلى حد كبير صورة لتلك اللحظة التقطتها وكالة أسوشيتد برس للأنباء.

وتعليقا على ما حدث، قال مدير الاتصالات فى البيت الأبيض، ستيفن تشيونغ -فى منشور على إكس- "نقلت صورة أوباما بضعة أقدام فقط"، فى حين رد على أحد منتقدى هذه الخطوة قائلا "اصمت أيها الأحمق".