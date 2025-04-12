جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 صواريخ أطلقت من غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 05:33 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم السبت عن اعتراض ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، وتفعيل صافرات الإنذار في مناطق مفتوحة في غلاف غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة "إكس": "إن سلاح الجو الإسرائيلي اعترض قبل قليل ثلاث قذائف صاروخية أطلقت من غزة دون أن تسفر عن وقوع إصابات".

وأضاف أدرعي أنه "تم تفعيل إنذارات في مناطق مفتوحة في غلاف غزة".

ومن جانبها أعلنت "كتائب القسام" أن مقاتليها استهدفوا اليوم مستوطين "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الجمعة، أن الدفاعات الجوية اعترضت طائرة مسيرة فوق منطقة البحر الميت قبل دخولها إلى مجال إسرائيل الجوي.

هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.