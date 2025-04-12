الدفاع الروسية: قوات كييف استهدفت بنى الطاقة في روسيا 5 مرات في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 04:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف استهدفت مواقع الطاقة 5 مرات في مقاطعتي كورسك وزابوروجيه وإقليم كراسنودار خلال 24 ساعة، في انتهاك لاتفاق وقف استهداف الطاقة لمدة 30 يوما.

في إقليم كراسنودار: استهدفت مسيرة محطة فاسيورينسكايا للسكك الحديدية ما أدى لتضرر شبكة الاتصال، وتوقف قطارين للركاب.

مقاطعة كورسك: تضررت 3 مواقع للطاقة ما سبب انقطاع التيار الكهربائي عن عدة مناطق.

وتستهدف كييف بشكل يومي مواقع البنية التحتية للطاقة الروسية في انتهاك واضح للاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب حول الوقف المتبادل لاستهداف بنى الطاقة لمدة 30 يوما اعتبارا من 18 مارس.