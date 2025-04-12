لافروف: الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام مع أوكرانيا هي إزالة الأسباب الجذرية للنزاع

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 04:28 مساءً - صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا قدّمت لتركيا، قائمة بالهجمات التي نفذتها قوات كييف على منشآت الطاقة الروسية، منذ بدء سريان اتفاق وقف الهجمات عليها في 18 مارس الماضي.

وقال لافروف، خلال كلمة له في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا: "لقد قدّمت لزملائنا الأتراك، إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ذات الشيء الذي قدمناه للأمريكيين وللأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.. قائمة بالحقائق التي توثّق الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة الروسية، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية".

وأضاف: "على الرغم من الاتفاق على وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة، فإن نظام كييف مستمر بتنفيذ هجمات على منشآت الطاقة الروسية، كل يوم تقريبا".

ورد لافروف على سؤال حول ما إذا كانت هناك اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الجانب الأوكراني في أنطاليا، قائلا: " لم تكن هناك أي اتصالات مع ممثلي أوكرانيا على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي".

من جانب آخر لفت لافروف إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرك أن الحل الوحيد للنزاع في أوكرانيا يكمن في القضاء على أسبابه الجذرية قائلا: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو واحد من القلة من القادة الغربيين الذين يفهمون أن حل النزاع الأوكراني ممكن فقط من خلال إزالة الأسباب الجذرية له".

وتابع قائلا خلال الجلسة: "الطريقة الوحيدة لحل المشكلة وتحقيق السلام المستدام هي إزالة الأسباب الجذرية للنزاع.. الرئيس ترامب كان الأول وربما الوحيد حتى الآن من القادة الغربيين الذي كرر مرارا أن محاولة ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو كان خطأ، وهذه واحدة من الأسباب الجذرية التي أشرنا إليها كثيرا".

وأكد لافروف أن الولايات المتحدة تدرك ضرورة حل مسألة الأراضي في سياق التسوية الأوكرانية، مشيرا إلى أن واشنطن تعترف بأنها مسألة يجب أن تُحل ضمن تسوية طويلة الأمد.