الدفاع الروسية: القضاء على 1290 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاورخلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 04:28 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1290 عسكريا أوكرانيا على مختلف المحاور، وتدمير عشرات المدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة.:

عززت قوات "الشمال" مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 75 قتيلا ودمرت له مدرعة و5 مركبات و5 مدافع.

حسنت قوات "الغرب" الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهورتي دونيتسك ولوغانسك وكبدت العدو 250 قتيلا ودمرت له مدرعة و8 آليات و3 مدافع و3 مستودعات ذخيرة و3 محطات حرب إلكترونية.

عززت قوات "الجنوب" مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 310 قتلى ودمرت له 3 مدرعات "أم 113" أمريكية، و18 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة و4 مدافع.

تواصل قوات "المركز" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 440 قتيلا ودمرت له مدرعتي "أم 113" و5 مركبات و5 مدافع.

تواصل قوات "الشرق" تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 155 قتيلا ودمرت له مدرعتين و7 مركبات ومحطتي حرب إلكترونية ومستودع وقود.

تواصل قوات "دنيبر" تقدمها في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه وكبدت العدو 60 قتيلا، ودمرت له مدرعة و5 مركبات ومحطة حرب إلكترونية ومستودعي ذخيرة ومركزا لوجستيا.

تواصل القوات الروسية تدمير المطارات العسكرية والمرافق البحرية ومراكز تجميع المسيرات ومخازن الذخيرة ولوجستيات قوات كييف.

إسقاط 6 قنابل جوية "جادم" و5 صواريخ "هيمارس" أمريكية.

إسقاط 154 مسيرة أوكرانية.