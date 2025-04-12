إيران: هدف المباحثات غير المباشرة مع واشنطن ضمان مصالحنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 أبريل 2025 04:28 مساءً - قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الهدف من المباحثات غير المباشرة مع الجانب الأمريكي في مسقط، هو ضمان المصالح الوطنية الإيرانية.

وأوضح بقائي في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "نمنح الدبلوماسية فرصة حقيقية وصادقة، حتى نتمكن من خلال هذه المفاوضات دفع الملف النووي، والأهم منه ملف رفع العقوبات، إلى الأمام".

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وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت عبر عقود من عمرها التزامها العملي بالدبلوماسية، مشيرا إلى أن هذه المباحثات تعكس إرادة إيران في حماية مصالحها الوطنية بالوسائل الدبلوماسية.

وفي وقت سابق، أعلن بقائي بدء مباحثات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة عند الساعة 3:20 مساءً بتوقيت سلطنة عمان في العاصمة مسقط.

ووصف هذه المباحثات بأنها "اختبار للجانب الآخر لإثبات جدّيته"، مضيفا: "اليوم يوم مهم وحاسم لتقييم هذا النهج الإيراني البنّاء".