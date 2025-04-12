نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أنطاليا.. الدول تعلن رفضها لانتهاكات إسرائيل في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع وزراء الخارجية وممثلو اللجنة المعنية بغزة في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب ممثلي كلا من جمهورية أيرلندا، مملكة النرويج، جمهورية سلوفينيا، مملكة إسبانيا، جمهورية الصين الشعبية، والاتحاد الروسي، اليوم في أنطاليا، لمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بشكل خاص على إنهاء الحرب.

وشارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة نقاش وزارية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بعنوان "أفكار مجموعة اتصال غزة حول مستقبل غزة/فلسطين" وذلك بمشاركة د. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد هـاكـان فيـدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

استعرض وزير الخارجية خلال مداخلته الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، كما قدم شرحًا لما سيتضمنه المؤتمر من ورش عمل ودور القطاع الخاص وشركاته، مشددًا على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة ضاغطة على الفلسطينيين لإجبارهم على الخروج من أرضهم باعتباره تهجيرًا قسريًا وليس هجرة طوعية.

وبعد مناقشات توافق الجميع على الآتي: