نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: هدف ترمب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي للأبد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الجمعة، إن هدف الرئيس دونالد ترمب هو "منع إيران من امتلاك سلاح نووي للأبد"، مشيرةً إلى أن واشنطن تريد أن تعلم طهران أن "جميع الخيارات مطروحة" لمنعها من تطوير أسلحة نووية.

وأضافت ليفيت، في مؤتمر صحافي، أن المحادثات التي ستجرى بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، السبت، في سلطنة عمان ستكون "مباشرة".

ومضت قائلة: "لكنه يوضح للإيرانيين ولفريقه للأمن القومي أن جميع الخيارات مطروحة وأن على إيران اتخاذ خيار: فإما الموافقة على طلب الرئيس ترمب، أو تحمل عواقب وخيمة، وهذا ما يشعر به الرئيس. إنه متمسك بهذا الرأي بشدة".

ويعقد مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات في سلطنة عمان السبت، بشأن برنامج طهران النووي، بعدما حدد ترمب مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وسط تهديدات متكررة باستخدام "القوة العسكرية" في حال لم توافق طهران على إنهاء برنامجها النووي.

وتتبع الولايات المتحدة نهجًا أكثر صرامة تجاه إيران، بسبب نشاطها النووي منذ عودة الرئيس دونالد ترمب للبيت الأبيض في يناير الماضي. وكانت واشنطن انسحبت في ولايته الأولى من الاتفاق النووي المبرم مع طهران عام 2015، وفرضت قيودًا على صادراتها النفطية.

"مباشرة أم غير مباشرة"

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين كبيرين قولهما إن رؤساء الدولة والبرلمان والسلطة القضائية في إيران حثوا المرشد الأعلى علي خامنئي على قبول التفاوض مع الولايات المتحدة.

وتوقع المسؤولون الإيرانيون عقد لقاء بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، "إذا مضت الأمور بشكل جيد"، حسب الصحيفة.

وقال ترمب إن الولايات المتحدة تجري مباحثات مباشرة مع إيران، لكن وزير الخارجية الإيراني قال إن المفاوضات ستكون غير مباشرة، مؤكدًا على أن طهران لا تقبل أي طريقة أخرى للمفاوضات.

وكان خامنئي رفض مرارًا بشكل علني الانخراط في أي محادثات مع واشنطن، واصفًا هذا القرار بأنه "غير حكيم" و"أحمق"، لكن كبار المسؤولين حثوه على إعادة النظر في موقفه، ووفقًا للمسؤولين.

وفي 28 مارس الماضي، أرسلت إيران ردًا رسميًا على رسالة ترمب أكدت فيه استعدادها للتفاوض، فيما من المقرر أن تُعقد الجولة الأولى من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان، السبت.