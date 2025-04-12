نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: سلوك إسرائيل في غزة يهدد وجود الفلسطينيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، من أن أفعال إسرائيل في غزة تهدد بشكل متزايد وجود الفلسطينيين.

وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للصحافيين في جنيف،: "في ضوء التأثير التراكمي لسلوك القوات الإسرائيلية في غزة، نشعر بقلق بالغ من أن إسرائيل تفرض على ما يبدو على الفلسطينيين في غزة ظروفًا معيشية، تتناقض بشكل متزايد مع استمرار وجودهم كمجموعة".

ومنذ يوم 18 مارس 2025، كثفت إسرائيل إبادتها في غزة، بغارات جوية عنيفة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين، وأسفر عن مقتل 404، وأكثر من 562 إصابة”، حتى اليوم، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

ويمثل ذلك أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، الذي تنصلت من الدخول في مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.