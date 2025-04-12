نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض خطير بمخزونات الأدوية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن مخزونات الأدوية منخفضة بشكل خطير بسبب منع دخول المساعدات إلى غزة، مما يصعب على المستشفيات مواصلة العمل ولو جزئيًا.

وقال ريك بيبركورن المسؤول في المنظمة للصحافيين في جنيف، عبر اتصال مرئي من القدس،: "نعاني من نقص حاد بمستودعاتنا الثلاثة، في المضادات الحيوية والمحاليل الوريدية وأكياس الدم".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة حذرت، أمس الخميس، من أن نسبة العجز في الأرصدة الدوائية والمستهلكات الطبية في المستشفيات وصلت إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفرغت أرفف الوزارة من الأدوية الأساسية، في ظل الضغط الشديد على القطاع الطبي، بسبب تزايد أعداد الجرحى الكبير.

وبحسب الوزارة، فإن 37% من قائمة الأدوية الأساسية، و59% من قائمة المستهلكات الطبية، و54% من أدوية السرطان وأمراض الدم، و40%من أدوية الرعاية الأولية، و51% من أدوية خدمات صحة الأم والطفل، رصيدها صفر.