نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: زيارة ويتكوف إلى روسيا خطوة نحو وقف إطلاق النار بأوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصفت الإدارة الأمريكية زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن ويتكوف لروسيا ولقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها "خطوة أخرى نحو وقف إطلاق النار وتسوية الأزمة الأوكرانية".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "يمكنني تأكيد أن السيد ويتكوف موجود في روسيا لإجراء اتصالات مباشرة مع الكرملين والرئيس بوتين. هذه خطوة أخرى في العملية التفاوضية الهادفة إلى وقف إطلاق النار وإبرام اتفاق سلام نهائي بين روسيا وأوكرانيا".

وأضافت: "بما أن هذه المفاوضات مستمرة، بالتأكيد لن أتجاوز الرئيس [دونالد ترامب] وفريقه"، وتابعت: "أعتقد أن الرئيس أوضح أنه لا يزال غير راضٍ عن طرفي النزاع ويريد إنهاء القتال".

وشددت المتحدثة باسم البيت الأبيض على أن واشنطن تمتلك "أدوات ضغط في مفاوضات السلام"، معبرة عن عزم الإدارة استخدامها، وقالت: "الرئيس مصمم على إنهاء هذه المسألة" في إشارة إلى التسوية الأوكرانية.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف مساء اليوم الجمعة، بدء لقاء بوتين وويتكوف في مبنى المكتبة الرئاسية في سان بطرسبورغ، مشيرا إلى أن الجانبين سيناقشان "جوانب مختلفة للتسوية الأوكرانية".

وأوضح بيسكوف أن موسكو تأمل في أن تكون هذه الفرصة مناسبة لنقل "العناصر الأساسية لموقف روسيا ومخاوفها الرئيسية" إلى الرئيس ترامب.

واختتم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اجتماعا استمر 4 ساعات ونصف الساعة في مكتبة الرئيس بمبنى المكتبة الرئاسية في سان بطرسبورغ.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن إمكانية إجراء محادثة هاتفية مع الرئيس دونالد ترامب عقب الاجتماع "ممكنة نظريا".