العالم اليوم - بعد "صدمة زيزو".. الزمالك يجدد للونش حتى 2028

انتم الان تتابعون خبر بعد "صدمة زيزو".. الزمالك يجدد للونش حتى 2028 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 11:30 مساءً - أعلن نادي الزمالك المصري، الجمعة، تجديد عقد مدافعه محمود حمدي (الونش) لمدة 3 سنوات.

وقال الزمالك عبر "فيسبوك"، إن الونش (29 عاما) جدد عقده مع الفريق بحيث يبقى في صفوف الزمالك حتى عام 2028.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد الونش الحالي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، لكنه وقع على عقد جديد يربطه بالنادي الذي انضم إليه عام 2016 قادما من طلائع الجيش.

وكانت بعض التقارير أشارت إلى دخول الأهلي في مفاوضات مع المدافع الدولي، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في صفقة انتقال حر.

وكانت جماهير الزمالك تخشى أن ينتقل الونش إلى الغريم التقليدي، بعدما كشفت تقارير صحفية أن زميله في الفريق الأبيض أحمد سيد (زيزو) يقترب بشدة من الأهلي.

والخميس أعلن الزمالك إحالة زيزو إلي التحقيق، بسبب تصريحاته الإعلامية التي صدرت مؤخرا وتضمنت هجوما على إدارة النادي.