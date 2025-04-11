نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع الرئيس الصومالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

في مستهل اللقاء، نقل وزير الخارجية تحيات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الصومالي وتمنيات سيادته للصومال الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مثمنا العلاقات التاريخية والأخوية التى تجمع البلدين الشقيقين.

وأكد وزير الخارجية على التزام مصر الكامل بدعم وحدة وسلامة الأراضى الصومالية ومؤسساتها الوطنية وجهود تحقيق الأمن واستقرار في الصومال، لما يمثله استقرار الصومال من أهمية بالغة لاستباب السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، مؤكدًا على وقوف مصر إلى جانب الصومال في مواجهة الإرهاب والتطرف في هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على الحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الصومالي فى إطار مكافحة الارهاب وتحقيق الأمن والاستقرار.

من جانبه، طلب الرئيس الصومالي السيد/ حسن شيخ محمود نقل تحياته لفخامة السيد رئيس الجمهورية، وتقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على كافة الأصعدة، مؤكدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.