نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الجمعة، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية استهل اللقاء بنقل تحيات رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مؤكدًا على موقف مصر الثابت والداعم للسودان الشقيق ولاستقراره ووحدته وسلامة أراضيه.

كما شدد الوزير عبد العاطي على الحرص على مواصلة العمل المشترك بين البلدين الشقيقين، في ظل الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتعاون المشترك بينهما.

من جانبه، طلب الفريق أول ركن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني نقل تحياته لرئيس الجمهورية، معربًا عن تقديره الكبير لاستضافة مصر لأعداد غفيرة من الشعب السوداني الشقيق خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا على دعمه لتعزيز العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات.