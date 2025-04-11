الأمن السوري يعلن تحرير مخطوف داخل الأراضي اللبنانية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الأمن السوري اليوم الجمعة، تحرير مخطوف داخل الأراضي اللبنانية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وجاء في البيان: "في عملية دقيقة ومحكمة، قوات الأمن العام وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية تحرر المخطوف "عمار راتب العلي"، من سكان حي وادي الذهب في حمص".

وأضاف: "العلي تم اختطافه على يد عصابة من المجرمين داخل الأراضي اللبنانية أثناء قدومه من لبنان إلى سوريا، وطلبت فدية مالية قدرها 6 آلاف دولار أمريكي".

ويأتي ذلك، في ظل التوترات الأمنية التي شهدتها الحدود اللبنانية السورية في الآونة الأخيرة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة على الحدود (شمال شرق لبنان)، تخللها إطلاق قذائف صاروخية، أسفرت عن قتلى وجرحى، فيما استقرت لاحقا الأوضاع بعد اتفاق بين وزارتي الدفاع اللبنانية والسورية.

كما وقع الجانبان السوري واللبناني برعاية سعودية مؤخرا، اتفاقا يؤكد على الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود بين البلدين، وتفعيل آليات التنسيق للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية.