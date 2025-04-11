وزير الخارجية يشارك في جلسة نقاش بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي حول مستقبل غزة

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة في جلسة نقاش وزارية بمنتدى أنطاليا الدبلوماسي بعنوان "أفكار مجموعة اتصال غزة حول مستقبل غزة - فلسطين" وذلك بمشاركة الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، والسيد أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والسيد هـاكـان فيـدان وزير خارجية الجمهورية التركية.

واستعرض وزير الخارجية خلال مداخلته الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار ومؤتمر إعادة الإعمار المقرر عقده في مصر فور التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، كما قدم شرحًا مفصلًا لما سيتضمنه المؤتمر من ورش عمل ودور القطاع الخاص وشركاته، مشددًا على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة ضاغطة على الفلسطينيين لإجبارهم على الخروج من أرضهم باعتباره تهجيرًا قسريًا وليس هجرة طوعية.