نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دبلوماسيان: الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على 9 إيرانيين بسبب احتجاز إيران رهائن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دبلوماسيان أوروبيان أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيفرضون عقوبات جديدة تستهدف 9 إيرانيين على صلة بما يصفه التكتل بسياسة ترعاها إيران لاحتجاز رهائن.

واعتقلت قوات الحرس الثوري الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية عشرات المواطنين المزدوجي الجنسية والأجانب معظمهم بتهم تتعلق بالتجسس والأمن. ويقول دبلوماسيون إن من بينهم ما لا يقل عن 20 أوروبيا.

وتقود فرنسا التي تحتجز إيران اثنين من مواطنيها في ظروف تصفها باريس بأنها أشبه بالتعذيب جهودا لزيادة الضغط على طهران بشأن القضية.

وذكر وزير الخارجية جان نويل بارو أمام مشرعين في وقت سابق من الأسبوع “من أجل إطلاق سراحهم سنكثف الضغوط على النظام الإيراني”.

وأضاف “سنتبنى يوم الاثنين عقوبات أوروبية إضافية ضد المسؤولين الإيرانيين المعنيين بسياسة احتجاز الرهائن التي تتبعها الدولة” دون أن يحدد عددهم.

وقال دبلوماسي أوروبي كبير ودبلوماسي ثان إن تسعة ممن يعتبرون مسؤولين عن هذه السياسة سيضافون إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر.