نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس الروسي يلتقي مبعوث ترامب في سان بطرسبورغ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرملين قبل قليل عن بدء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وبحسب ما أفاد به المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم، سيجري خلال اللقاء بحث تسوية النزاع في أوكرانيا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن أن موضوع اللقاء المحتمل بين بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يثار أيضا خلال الاجتماع.

وأكد بيسكوف أن: "هذه فرصة جيدة للغاية بالنسبة لنا لنقل العناصر الأساسية لموقف روسيا، والمخاوف الرئيسية لروسيا، والتي ستصبح لاحقا معروفة للرئيس ترامب".

ووصل المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في وقت سابق من اليوم الجمعة إلى روسيا، وخلال زيارته أجرى جولة في كنيس سان بطرسبورغ الكبير والتقى الحاخام الأكبر مناحيم بيفزنر.

كما التقى الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف مع ويتكوف، بعد لقاء ثنائي جمعهما مؤخرا في واشنطن.

تأتي زيارة ويتكوف عقب سلسلة من المباحثات بين روسيا والولايات المتحدة حول تطبيع العلاقات الثنائية وتسوية نزاع أوكرانيا، وأكدت موسكو أنها تسعى إلى سلام دائم قائم على "احترام مصالح الجميع في المنطقة".