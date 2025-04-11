العالم اليوم - الكرملين يعلن ما سيناقشه ويتكوف مع بوتين

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 04:21 مساءً - أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميتري بيسكوف، الجمعة، أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصل إلى روسيا، الجمعة.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيبحث مع ويتكوف، جوانب التسوية في أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحفيين: "سيستمر الحديث بمختلف جوانب التسوية الأوكرانية. هناك جوانب عديدة، وأسس الموضوع معقدة للغاية"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

كان موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، قد ذكر نقلاً عن مصادر مطلعة وبيانات فلايت رادار، في بيان إن "المبعوث الدبلوماسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف توجه إلى روسيا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين الجمعة".

وأشار الموقع إلى أن هذا قد يكون اللقاء الثالث بين بوتين وويتكوف، في الوقت الذي يضغط فيه ترامب من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وكان الرئيس ترامب اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مطول في الشهر الماضي على وقف إطلاق نار فوري لمدة 30 يوما في الغارات على كافة منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكن الزعيم الروسي امتنع عن دعم وقف أوسع نطاقا للقتال لمدة 30 يوما وهو ما تضغط الإدارة الأميركية من أجله.

من جهتها، وافقت أوكرانيا على وقف الهجمات على مواقع البنية التحتية للطاقة.

ورغم الموافقة من الجانبين غير أنهما يواصلان مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أراض كل منهما الأخرى.