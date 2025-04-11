العالم اليوم - فتح باب التقديم للمشاركة في "برنامج زمالة الأخوة الإنسانية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 11 أبريل 2025 04:21 مساءً - أعلنت جائزة زايد للأخوة الإنسانية ومركز بيركلي للدين والسلام والشؤون العالمية بجامعة جورج تاون عن فتح باب المشاركة في النسخة الثانية من برنامج زمالة الأخوة الإنسانية، وهو مبادرة دولية تجمع طلاب البكالوريوس والدراسات العليا من مختلف الجامعات حول العالم لتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان.

ويتضمن البرنامج جولة دراسية لمدة أسبوع في جاكرتا خلال شهر أغسطس المقبل ويحظى أعضاء الزمالة المشاركون بفرصة التواصل مع طلاب جامعيين من خلفيات ثقافية ودينية متنوعة، إلى جانب لقاء صناع السياسات، وشخصيات دينية بارزة، وقادة مجتمعيين، والمكرمين بجائزة زايد للأخوّة الإنسانية.

ويعد برنامج الزمالة جزءا من مشروع "ثقافة اللقاء" لمركز بيركلي للدين والسلام والشؤون العالمية بجامعة جورج تاون، أحد المراكز الرائدة للدراسات البينية للدين وتعزيز التفاهم المشترك بين الأديان.

ودعا البرنامج الطلاب المسجلين حاليا في البكالوريوس أو الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي إلى التقديم قبل يوم 16 مايو المقبل عبر الرابط: https://humanfraternitydialogues.georgetown.edu/projects/human-fraternity-fellows-program

وكان قد تم إطلاق برنامج زمالة الأخوة الإنسانية عام 2024 بهدف جمع طلاب الجامعات من مختلف أنحاء العالم في حوار يعزز التعاون حول التحديات التي تواجه الأخوّة الإنسانية بين الشباب.

ويأتي هذا البرنامج ضمن رسالة جائزة زايد للأخوة الإنسانية الرامية إلى تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمهارات والخبرات اللازمة لتعزيز قيم الأخوّة الإنسانية.

واستضاف البرنامج في نسخته الأولى مجموعة مختارة من 11 طالبا متميزا في جولة دراسية تخللتها جلسات حوارية مباشرة في أبوظبي، خلال شهر فبراير 2024.

وشملت التجربة مشاركتهم في النسخة الأولى من مجلس الأخوة الإنسانية، وحضورهم حفل جائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2024.

كما التقى أعضاء الزمالة المشاركون شيخ الأزهر الشريف، أحمد الطيب، المكرم فخريا بالجائزة، ورئيس تيمور الشرقية عضو لجنة تحكيم الجائزة لعام 2022، خوسيه راموس هورتا.

وقال الأمين العام لجائزة زايد للأخوّة الإنسانية المستشار محمد عبد السلام، إن الشراكة مع الجامعات العالمية من أجل إعداد الجيل القادم من القادة، وتمكينهم من أن يكونوا سفراء للسلام والتعايش في جامعاتهم ومجتمعاتهم ومساراتهم المهنية المستقبلية، تمثل أولوية في مجالات تعزيز السلام والأخوة الإنسانية، وتقدر الجائزة الشراكة المستمرة مع جامعة جورج تاون في هذا المجال.

من جانبه، قال مدير مركز بيركلي بجامعة جورج تاون، توماس بانشوف، إن برنامج زملاء الأخوة الإنسانية فرصة فريدة لتعزيز قيم وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقّعها البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية والإمام أحمد الطيب عام 2019 ومن المهم للغاية أكثر من أي وقت مضى دعم الشباب الذين يلتزمون بالتعاون والحوار بين الأديان.

من جهتها، قالت عائشة الياسي، إحدى المشاركات في برنامج الزمالة لعام 2024 من دولة الإمارات العربية المتحدة إن برنامج زمالة الأخوة الإنسانية ساهم في تطوري الشخصي وحظينا بفرصة لقاء عدد من القادة الدوليين الذين شددوا على دور الشباب في عمليات صنع السلام وتعزيز الأخوّة الإنسانية.