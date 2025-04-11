نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: سياسة الرسوم الجمركية تسير على ما يرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن سياسة الرسوم الجمركية التي فرضها على الواردات إلى بلاده، تسير على نحو ممتاز.

جاء ذلك وفقا لما كتبه ترامب على موقع التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، حيث تابع: "إننا نسير بخطى ممتازة في تطبيق سياسة الرسوم الجمركية. هو أمر مثير للولايات المتحدة والعالم! تسير الأمور بسرعة".

وكانت وزارة التجارة الصينية قد دعت الولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم إلى إلغاء الرسوم الجمركية وتصحيح "أخطاء" الولايات المتحدة بالكامل، وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول تعليق له على الحرب التجارية مع الولايات المتحدة إن "الصين لا تخاف ومواجهة العالم تؤدي إلى عزلة من يقدم على المواجهة".

وقد أكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة CNBC أن معدل الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية بلغ فعليا 145%، وأشارت الشبكة إلى أن الأمر التنفيذي الأخير للرئيس الأمريكي يرفع الرسوم الجمركية على بكين من 84% إلى 125%، مضافا إليها الرسوم الجمركية بنسبة 20% التي فرضها ترامب سابقا على الصين