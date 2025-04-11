نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة غزة: حصيلة شهداء الحرب الإسرائيلية فاقت 50 ألفا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى أكثر من 50 ألفا، والجرحى إلى 115 ألفا.

وقال الوزارة إنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 26 شهيدا (منهم 6 شهداء انتشال)، و106 إصابة خلال 24 ساعة الماضية"، معلنة "ارتفاع حصيلة العدوان إلى 50،912 شهيدًا و115،981 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023".

وأوضحت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 1،542 شهيدا 3،940 إصابة".